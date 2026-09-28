NEROLA – Cicerchiole e frittelli, trionfano i Sapori d’Autunno

Si terrà domenica 11 ottobre dalle ore 10:00 alle 18:00 a Nerola “Sapori d’autunno”, tradizionale evento autunnale da trascorrere insieme alla famiglia organizzato dalla Pro Loco Nerola col patrocinio del Comune e di Città Metropolitana di Roma Capitale.

I fagioli con le “Cicerchiole”, la tipica e caratteristica pasta all’uovo di Nerola

Piatti genuini come i “fagioli con le Cicerchiole” (tipica e caratteristica pasta all’uovo), i fantastici frittelli dove il broccolo avvolto dalla morbida pastella, preparata con largo anticipo e fatta lievitare, sarà poi tuffato nell’olio bollente.

Una volta fritto e dorato sarà pronto per essere servito.

I frittelli nerolesi

Squisito caldo, tiepido ma, ancor meglio, freddo!

Inoltre le ormai famose salsicce casarecce nerolesi preparate dal macellaio del paese e cotte sulla brace.

Bruschette condite con l’olio extra vergine di Nerola e per i buongustai anche aglio da strofinare! Il tutto accompagnato da buon vino, buona musica e bella gente.

Non mancheranno tantissime attrazioni, come la Mostra fotografica su Nerola, la Mostra micologica a cura di un esperto micologo, il Laboratorio di pittura per bambini a tema autunno, i Gonfiabili per bambini, il Mercatino dell’artigianato.

Musica dal vivo e balli di gruppo

Tel.377.0970541

In caso di maltempo sarà rinviata al fine settimana successivo.

COME RAGGIUNGERCI:

Nerola si trova circa a metà strada tra Roma e Rieti, all’interno della via Salaria.

– Da Roma è possibile prendere l’A1 Firenze-Roma, uscire a Fiano Romano e proseguire per circa 20km sulla Salaria in direzione Rieti, ad altezza Borgo Quinzio prendere l’uscita per Nerola, proseguire sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.

– Da Rieti percorrere via Salaria in direzione Roma e svoltare a destra all’uscita per Nerola all’altezza di Corese Terra – Borgo Quinzio e proseguire quindi sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.