PALOMBARA SABINA – Marcia per la Pace e la Nonviolenza: Anpi scende in piazza

Sabato 3 ottobre alle ore 17.30 Palombara Sabina scenderà in strada per la pace, il disarmo e la nonviolenza.

La manifestazione promossa da ANPI Palombara Sabina – Sezione “Imperiali-Luttazi” si inserisce nel percorso della quarta Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza: una rete internazionale che collega città, associazioni e comunità di Paesi diversi attorno al rifiuto della guerra come strumento di soluzione dei conflitti e alla costruzione di una cultura di pace.

In un comunicato stampa ANPI Palombara sottolinea che il valore dell’iniziativa sta anche qui: una comunità piccola può uscire dai propri confini e collegarsi a un movimento mondiale.

“Da Palombara – si legge nel comunicato della sezione sabina dell’Associazione Nazionale Partigiani – partirà una voce che si unirà a molte altre per affermare che guerre, bombardamenti e violenza non possono essere considerati una condizione inevitabile del nostro tempo.

I dati rendono ancora più urgente questa presa di posizione.

L’Uppsala Conflict Data Program ha registrato 65 conflitti armati nel 2025 con il coinvolgimento di almeno uno Stato, il numero più alto dall’inizio della serie statistica nel 1946. Tredici hanno raggiunto la soglia classificata come “guerra” e circa 244.600 persone sono state uccise dalla violenza organizzata nel corso dell’anno. Dietro questi numeri ci sono civili, famiglie, bambini, territori distrutti e milioni di vite segnate per sempre.