TIVOLI – Investono il poliziotto e si schiantano in moto contro l’auto in sosta

Hanno falciato un poliziotto, ma anziché fermarsi per soccorrerlo hanno proseguito la corsa in moto finita contro un’auto in sosta.

E’ accaduto nella tarda serata di ieri, mercoledì 30 settembre, nel Centro storico di Tivoli.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, i protagonisti del caso sono due giovanissimi italiani, M. S., un ragazzo di 19 anni, e A. M. di appena 16 anni.

I due viaggiavano in sella ad una moto Yamaha T-Max 500 condotta dal 19enne e percorrevano via del Colle, quando hanno investito un 29enne agente della Polizia di Stato in servizio.

Dopo l’urto il conducente avrebbe accelerato, perdendo il controllo e schiantandosi contro una Fiat Panda in sosta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volanti del locale Commissariato di largo Salvo D’Acquisto.

L’agente è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli per alcune contusioni agli arti inferiori, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di pochi giorni.

Per il 19enne M. S. è scattato l’arresto, il 16enne se l’è cavata con una denuncia a piede libero.