GUIDONIA – Ruba un cellulare e reagisce ai poliziotti: tunisino arrestato

Aveva appena rubato il cellulare ad un malcapitato e le volanti lo hanno intercettato, ma anziché arrendersi si è scagliato contro i poliziotti.

Per questo M. S., un tunisino di 31 anni, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Tivoli rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 20 di sabato 19 settembre in via Giuseppe Garibaldi a Villanova di Guidonia.

Pare che il tunisino abbia ingaggiato una violenta discussione con un 32enne italiano alla fermata dell’autobus al culmine della quale l’extracomunitario sarebbe riuscito a strappare il cellulare dalle mani del rivale.

A quel punto, M. S. si è dato alla fuga, ma in quel momento è sopraggiunta una volante che lo ha rincorso e bloccato.

Vinta la sua resistenza, il 31enne è stato assicurato insieme al provento della rapina appena consumata.