C’è un mondo che fugge e un mondo che resta a guardare.

E poi c’è chi, invece di limitarsi a guardare, decide di tendere una mano.

È attorno a queste storie, spesso lontane dai riflettori e dalla retorica della cronaca, che ruota il nuovo libro di Daniela Tagliafico, “Chi resta mentre il mondo scappa. Storie di confini e sopravvivenza”, pubblicato da Vallecchi.

La giornalista e scrittrice sarà a Monterotondo domenica 29 novembre, alle ore 17, ospite della Libreria Ubik di via Adige 2/2A.

A introdurre l’incontro Italo Arcuri.

A dialogare con lei sarà Lorenzo Di Paolo.

Il libro, ispirato a due storie vere, intreccia le vicende di Lampedusa e Roma, raccontando non soltanto chi parte e chi arriva, ma anche chi resta: chi soccorre, chi accoglie, chi cura, chi sceglie di non voltarsi dall’altra parte. Uno sguardo sulle migrazioni che prova ad andare oltre la cronaca e le contrapposizioni, restituendo un volto e una storia alle persone.

La giornalista Daniela Tagliafico

Daniela Tagliafico è una giornalista di lungo corso. Laureata in Scienze Politiche, allieva di Norberto Bobbio e Luigi Firpo, ha lavorato con Enzo Biagi, è stata vicedirettrice del TG1 e direttrice di Rai Quirinale durante la presidenza di Giorgio Napolitano. Una carriera trascorsa a raccontare il Paese e le sue istituzioni, che oggi incontra la forza della narrazione.

In tempi nei quali tutti sembrano avere una risposta pronta, forse vale la pena concedersi un pomeriggio per ascoltare una storia.

Perché dietro ogni confine c’è una persona e dietro ogni persona c’è qualcosa che merita di essere raccontato.

E perché, mentre il mondo scappa, c’è sempre qualcuno che resta. Qualche volta, dovremmo fermarci ad ascoltarlo.