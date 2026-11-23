Si annuncia un Natale più bello e luminoso per la Città di Tivoli.

Lo stabilisce la delibera numero 313 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA– votata giovedì 19 novembre dalla giunta comunale di Tivoli guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

Col provvedimento viene espresso come indirizzo politico-amministrativo dell’Amministrazione comunale la volontà di realizzare, anche per le festività natalizie 2026, un programma coordinato di illuminazione e decorazione dell’intero territorio comunale, comprendente le tradizionali luminarie natalizie e ulteriori installazioni luminose artistiche, scenografiche e attrattive.

A portare il clima natalizio nella Città dell’Arte sarà il progetto “IncanTivoli – Il Natale che illumina la meraviglia”, finanziato dalla Regione Lazio con un contributo di 30 mila euro, che prevede nel periodo compreso dall’8 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 il videomapping artistico della Rocca Pia, il videomapping partecipativo presso la Chiesa di San Pietro alla Carità e l’installazione luminosa con tecnologia GOBO presso la Torre dell’Orologio.

Dalla delibera numero 313 emerge la volontà della giunta Innocenzi di integrare il progetto finanziato dalla Regione Lazio con la tradizionale installazione delle luminarie natalizie, al fine di garantire un’illuminazione festiva più ampia, diffusa e omogenea dell’intero territorio comunale.

L’obiettivo dichiarato è confermare e ulteriormente sviluppare l’esperienza positiva realizzata nel corso delle precedenti festività natalizie, che ha consentito di arricchire l’immagine della città, favorire la partecipazione della cittadinanza e creare un’atmosfera accogliente e attrattiva per residenti e visitatori.

Stando sempre alla delibera di giunta, gli uffici comunali hanno avviato e svolto un’attività preliminare di ricognizione e ricerca di mercato, stimando in circa 45 mila euro il fabbisogno finanziario complessivo per le esigenze connesse alla realizzazione delle luminarie e delle ulteriori installazioni luminose.

I fondi saranno attinti dalla variazione di assestamento del bilancio 2026, di imminente approvazione da parte del Consiglio Comunale.