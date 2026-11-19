Maria Giubilei è la migliore velista del mondo.



L’atleta tiburtina ha infatti conquistato il Rolex World Sailor of the Year 2026, il massimo riconoscimento internazionale individuale della vela, assegnato da World Sailing nella categoria femminile.

La premiazione si è svolta ieri, mercoledì 18 novembre, a Qingdao, in Cina.



Un risultato che premia una stagione straordinaria.

Giubilei ha conquistato il titolo mondiale nella classe olimpica Nacra 17, insieme a Gianluigi Ugolini, dopo aver già ottenuto l’argento iridato nel 2025.

A questo successo si aggiunge la vittoria alla Semaine Olympique Française di Hyères e il ruolo da protagonista con Luna Rossa nelle regate preliminari della 38ª America’s Cup.



Il premio assume un valore ancora maggiore se si considera il livello della competizione internazionale e il prestigio di un riconoscimento che, in passato, ha premiato campioni come Alessandra Sensini, Marco Gradoni, Ruggero Tita e Caterina Banti.



“Per Tivoli è un risultato di grande rilievo – commenta in una nota l’amministrazione comunale di Tivoli – Maria Giubilei porta il nome della nostra città sul palcoscenico mondiale di uno sport che richiede preparazione tecnica, disciplina, capacità di squadra e continuità ai massimi livelli.



A Maria Giubilei le congratulazioni dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità per questo straordinario traguardo sportivo, che dà ulteriore valore alla presenza dei nostri atleti ai vertici dello sport nazionale e internazionale”.