“Uno dei cani liberi appartenenti a un gruppo che da tempo stazionava nei pressi di una strada ad alto scorrimento è stato investito e ha perso la vita”.

I promotori del progetto di cura per i cani delle cave di Tivoli e Guidonia

Inizia così la denuncia della Lav – Lega Anti Vivisezione – associazione animalista che ha avviato un progetto rivoluzionario per prendersi cura dei cani che abitano da anni nelle cave di Tivoli e Guidonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La drammatica notizia è stata diffusa oggi, lunedì 23 novembre, sul sito della stessa Lav ( CLICCA E LEGGI IL COMUNICATO DELLA LAV ). Secondo le informazioni ricevute dai volontari, chi ha investito il cane non si sarebbe fermato a prestare soccorso. “Ricordiamo – si legge nella nota della Asl – che fermarsi e attivarsi per garantire un tempestivo soccorso a un animale investito non è una scelta facoltativa, ma un preciso obbligo di legge. L’articolo 189, comma 9-bis, del Codice della strada prevede infatti sanzioni amministrative per chi non rispetta questo obbligo. Auspichiamo che le autorità competenti facciano immediata chiarezza sull’accaduto, disponendo quanto prima l’acquisizione delle eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, affinché sia possibile ricostruire la dinamica dell’investimento, identificare il conducente e accertare eventuali responsabilità, anche in relazione al mancato soccorso. Oggi siamo profondamente colpiti da quanto accaduto. Continueremo a interrogarci su come migliorare il nostro lavoro, su quali strategie adottare e su come costruire una convivenza più sicura tra cani liberi, persone e territorio. Ma ci auguriamo che questa perdita diventi anche un’occasione di riflessione per tutte le altre persone coinvolte. Perché aiutare davvero significa anche avere il coraggio di mettere in discussione le proprie abitudini e il proprio modo di agire.

E significa comprendere che la tutela dei cani liberi non può essere affidata soltanto a interventi periodici, per quanto importanti, ma richiede responsabilità condivise, collaborazione e un impegno costante. È nel lavoro di ogni giorno che si costruiscono le condizioni per evitare che tragedie come questa si ripetano”.