“Uno dei cani liberi appartenenti a un gruppo che da tempo stazionava nei pressi di una strada ad alto scorrimento è stato investito e ha perso la vita”.
I promotori del progetto di cura per i cani delle cave di Tivoli e Guidonia
Inizia così la denuncia della Lav – Lega Anti Vivisezione – associazione animalista che ha avviato un progetto rivoluzionario per prendersi cura dei cani che abitano da anni nelle cave di Tivoli e Guidonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
Oggi siamo profondamente colpiti da quanto accaduto. Continueremo a interrogarci su come migliorare il nostro lavoro, su quali strategie adottare e su come costruire una convivenza più sicura tra cani liberi, persone e territorio.
Ma ci auguriamo che questa perdita diventi anche un’occasione di riflessione per tutte le altre persone coinvolte.
Perché aiutare davvero significa anche avere il coraggio di mettere in discussione le proprie abitudini e il proprio modo di agire.
E significa comprendere che la tutela dei cani liberi non può essere affidata soltanto a interventi periodici, per quanto importanti, ma richiede responsabilità condivise, collaborazione e un impegno costante.
È nel lavoro di ogni giorno che si costruiscono le condizioni per evitare che tragedie come questa si ripetano”.