Il Comune di Guidonia Montecelio dà il via libera al progetto per la Realizzazione di due Rotatorie sulla strada provinciale Palombarese alle intersezioni con Parco Azzurro e con Via Tacito.

Lo stabilisce la determina numero 74 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata venerdì 19 novembre dal dirigente all’Urbanistica Paolo Caracciolo.

Con l’atto dichiarata conclusa positivamente Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata in modalità asincrona avviata a marzo 2026 relativamente al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica finanziato coi fondi destinati agli interventi sul Sistema Viario Regionale per la sostenibilità della Ryder Cup, manifestazione sportiva tenutasi dal 29 settembre al primo ottobre 2023 presso i campi del “Marco Simone Golf and Country Club” a Guidonia.

L’intersezione tra via Palombarese e via Parco Azzurro

L’intersezione tra via Palombarese e via Tacito

Nel piano di investimenti iniziale della Ryder Cup era stato preventivato un finanziamento di 370 mila euro per la costruzione di una rotatoria nell’intersezione di via Parco Azzurro con via Palombarese e una somma analoga per la realizzazione di una seconda rotatoria tra via Palombarese e via Tacito;

Le opere verranno realizzate subordinatamente all’integrale recepimento ed osservanza di tutte le prescrizioni e raccomandazioni contenute nei pareri tecnici condizionati ed atti di assenso rilasciati da parte di Snam Rete Gas S.p.A., FiberCop S.p.A., Areti S.p.A., Città Metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio, Asl Roma 5 e Arpa Lazio.

La determina dispone inoltre lo stralcio dell’intervento relativo alla realizzazione dell’impianto semaforico al chilometro 17+300 della Palombarese, in prossimità dell’ingresso al centro Golf Marco Simone, escludendolo dagli elaborati progettuali approvati in sede di Conferenza di Servizi per difetto di competenza territoriale dell’Ente proponente: Città Metropolitana di Roma Capitale ha infatti evidenziato che si tratta di tratto stradale esterno al centro abitato riconsegnato e di esclusiva proprietà e competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale.

L’intervento consiste nella trasformazione dell’attuale intersezione via Palombarese-Via Tacito regolata da precedenza, in una rotatoria compatta con diametro esterno pari a 39 metri, costituita da tre rami di innesto che confluiranno in un anello circolatorio della larghezza di 7 metri, dotato di un’isola centrale invalicabile sistemata a verde.

La nuova rotatoria sarà inserita in un contesto infrastrutturale mediamente urbanizzato, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità della rete stradale, contribuendo a rendere più fluida la circolazione e ad aumentare i livelli di sicurezza per tutti gli utenti della strada.

Le isole spartitraffico e la modellazione dei cigli stradali nelle sezioni di approccio alla rotatoria sono state progettate al fine di migliorare la percezione degli spazi di circolazione e indirizzare i conducenti verso una corretta velocità di immissione e percorrenza.

In particolare, l’accesso est di via Palombarese sarà delimitato da un’aiuola che favorisce e agevola la traiettoria di approccio per tutte le manovre di attraversamento dell’intersezione.

La rotatoria sarà inoltre dotata di un nuovo impianto di illuminazione periferico, progettato per garantire un’illuminazione uniforme del piano viabile e consentire una più agevole individuazione dell’intersezione durante le ore notturne.