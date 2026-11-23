Due vittorie e una buona prestazione per la “Lucci Team” di Guidonia Montecelio, protagonista domenica 22 novembre 2026 alla prima tappa del Campionato Nazionale ETF di Kicklight e Boxe Light, una gara con 400 partecipanti tenutasi presso il Pala Torrino di Roma.
La squadra di sport da combattimento della Città dell’Aria guidata dal maestro Umberto Lucci ha partecipato alla competizione con tre giovani atleti: Maverick Belcastro, 11enne di Sant’Angelo Romano, nella Boxe Light Speranze 25 chilogrammi, Nicolò Lanzilotto, 14enne di Case Rosse, nella categoria Boxe Light Cadetti -57 kg, e Jamal Mhedbhi, 17enne di Colleverde di Guidonia, impegnato nella categoria Kicklight Junior -60 kg.
Maverick Belcastro, 11enne di Sant’Angelo Romano
Maverick ha pareggiato il match contro il pugile romano Cristiano Losetto del “Botta Team”.
Nicolò Lanzilotto, 14enne di Case Rosse
Nicolò ha vinto contro atleta del “Team Masci”.
Infine Jamal ha battuto un atleta del “Team Gatti” di Roma.