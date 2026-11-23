I Carabinieri della Stazione di Colonna, unitamente ai colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati, hanno arrestato in flagranza un 48enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti contro familiari e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Stando ad un comunicato stampa del Comando Provinciale dell’Arma, l’intervento dei militari è scattato la scorsa sera verso le ore 22:00, in un’abitazione di via Casilina a Colonna, dove l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcol, aveva appena scatenato una violenta lite in ambito domestico.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 48enne avrebbe prima aggredito verbalmente la compagna convivente, colpendo poi con un calcio il figlio minore di 10 anni.

Subito dopo, nel tentativo di farsi consegnare del denaro contante, l’uomo si sarebbe scagliato anche contro gli anziani genitori conviventi, aggredendo prima il padre 77enne e poi la madre 69enne.

All’arrivo delle pattuglie dei Carabinieri, l’indagato ha reagito con violenza anche nei confronti dei militari, sferrando un pugno verso il volto di un operante – che è riuscito a parare parzialmente il colpo – e facendo poi rovinare a terra due Carabinieri durante le fasi di contenimento.

I militari hanno riportato lievi lesioni, successivamente medicate presso l’ospedale di Frascati.

Bloccato e messo in sicurezza, l’uomo è stato accompagnato in caserma dove è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

Nelle aule del Tribunale di Tivoli, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari.