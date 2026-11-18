dì Francesca Romana Severini

Si è svolta venerdì 13 novembre, presso la libreria Coop del Centro Commerciale Tiburtino, una delle iniziative organizzate nell’ambito di “Io leggo perché”, manifestazione nazionale dedicata alla promozione della lettura, alla quale ha aderito anche l‘Istituto Don Lorenzo Milani di Guidonia, con il coinvolgimento delle sezioni di scuola primaria e secondaria di primo grado. L’evento si è articolato in diverse fasi, tutte accomunate da un unico filo conduttore: l’importanza della lettura, soprattutto tra i più giovani, come strumento per alimentare la curiosità, il ragionamento e la capacità di sviluppare un pensiero critico. La prima parte del pomeriggio, svolta all’interno della libreria, ha dato vita a un vero e proprio scambio letterario. Genitori e nonni degli alunni hanno portato con sé il proprio libro del cuore, raccontando ai bambini perché sentissero quel libro così vicino, cosa in particolare li avesse colpiti e quali ricordi legassero a quelle pagine. «È stato uno scambio profondo», spiega ai microfoni di Tiburno.Tv Marianna Marcelli, insegnante di linguistica presso l’istituto. «Una nonna, ad esempio, ha portato con sé il libro Cuore. Si è commossa leggendolo e si è persino scusata per essersi emozionata così tanto. In realtà, è stato proprio questo il fulcro dell’evento. Noi insegniamo sempre ai bambini a esprimere le emozioni, prima ancora di riconoscerle: emozionarsi non solo attraverso le parole, ma anche con gli sguardi e con la voce. Credo che, in un mondo così tecnologico, questo momento abbia rappresentato qualcosa di fortemente umano e naturale». Un momento di condivisione che la scuola ha voluto ricambiare con un gesto altrettanto speciale. «Per ringraziare i familiari, insieme ai bambini abbiamo creato anche una canzone, utilizzando le loro voci e le loro parole. Il senso più profondo del testo è proprio la comunità, la condivisione, l’unione».

Grande spazio è stato dedicato poi, agli alunni delle scuole medie, che si sono divertiti a condividere la lettura dei testi insieme ai più piccoli. Un’occasione per dimostrare come la passione per i libri possa nascere, crescere e trasformarsi anche grazie al confronto con gli altri. «A me inizialmente leggere non piaceva», racconta un alunno. «Lo trovavo noioso. Poi la professoressa Fanciulli ha iniziato a consigliarci dei libri, a parlarcene, fino ad arrivare al progetto di leggere in classe per 15 minuti. Onestamente, non leggo 100 libri al mese ma la quantità che più mi piace, senza pressioni. È bello essermi reso conto anche di quale stile faccia più al caso mio. Prima odiavo i gialli, ora invece sono i miei preferiti e, se passo davanti a una libreria, mi fermo sempre un po’». Di tutt’altro approccio, ma con la stessa passione, il racconto di un’altra alunna: «A me invece piace un sacco leggere. È bello, puoi vivere cose che forse nella vita reale non vivresti mai. Io adoro i romanzi, ma sono aperta a tutto». E sul perché leggere sia così importante, le risposte non tardano ad arrivare: «Per crescere», dice qualcuno. «Per migliorare», risponde un altro. «Per diventare persone migliori», concordano tutti.

Più di tredici , gli insegnanti che hanno aderito al progetto: Agnese Fanciulli, Veronica Tepatti, Sara Vatalaro, Francesca D’Amico, Giuseppina Cardarelli, Emanuela Passeri, Ornella Dionisi, Adolfo Capitelli, Letizia Tiscione, Antonietta Luzzi, Valentina Salvatori, Marianna Marcelli e Biancamaria Bartone. Presente all’evento anche la dirigente scolastica Felicia Savino e la vicepreside Maria Angela Mattei. La seconda parte del pomeriggio si è spostata all’interno del Centro Commerciale Tiburtino, dove sono stati allestiti diversi punti dedicati alla lettura. I bambini si sono alternati nella lettura di libri e poesie, fino ad arrivare al momento conclusivo della manifestazione: i più piccoli si sono esibiti con una canzone, mentre i ragazzi più grandi hanno cantato e ballato a ritmo di musica, circondati da libri e disegni.

Sono ormai sei ,gli anni in cui l’Istituto Don Lorenzo Milani sceglie di partecipare all’iniziativa, dimostrando un’attenzione costante verso la promozione della lettura e portando avanti, allo stesso tempo, nuovi progetti che stanno prendendo forma proprio in questi giorni. «Io, da quando ho iniziato a insegnare, ho sempre aderito all’iniziativa», spiega l’insegnante Agnese Fanciulli. «I ragazzi accolgono sempre bene manifestazioni del genere. Insieme ai colleghi, l’intento è proprio quello di creare quante più opportunità possibili per avvicinarli alla lettura, mettendo a disposizione libri in classe e dando loro la possibilità di accedervi gratuitamente».Da questa volontà nasce anche l’idea del Club del Libro, ideato insieme alla collega Francesca D’Amico. «Si tratta di un incontro pomeridiano mensile dedicato proprio ai ragazzi. Siamo rimaste molto colpite nel vedere che il numero di adesioni ha superato le nostre aspettative, con più di 50 iscrizioni in tutta la scuola. Lo scopo ora è proprio quello di non fermarci qui, ma creare più gruppi anche nei prossimi anni». Due sezioni dell’istituto hanno inoltre aderito al progetto nazionale dei 15 minuti di lettura libera in classe. «I ragazzi portano i libri da casa, li leggono e se li scambiano. La cosa bella è che non partecipa soltanto il docente di italiano: la lettura può svolgersi durante tutte le ore di lezione. Ci si organizza all’interno del consiglio di classe, proprio per far capire loro che la lettura è anche trasversale e non riguarda soltanto una singola materia». Un percorso che va ben oltre le pagine di un libro e che guarda soprattutto alla crescita personale dei ragazzi. «Il mio augurio è proprio quello che i ragazzi possano mantenersi curiosi, aperti e con uno sguardo critico. Proprio per questo la lettura può aiutarli. Per quanto riguarda il sistema scolastico italiano, mi auguro che impari ad aprirsi al diverso, alle differenze, che diventi un ambiente libero e che riesca a dare opportunità a tutti, non soltanto a chi è già bravo in partenza», conclude.

Un pomeriggio fatto di libri, voci, emozioni e condivisione, che ha dimostrato come la lettura non sia soltanto un’attività individuale, ma anche un’occasione per incontrarsi, ascoltarsi e crescere insieme.