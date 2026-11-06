MARCELLINA – “Il Cammino dell’Olio Evo Dop Sabina Romana”: due giorni di festa in piazza

Si terrà domani, sabato 7 novembre, e domenica 8 novembre in Piazza Cesare Battisti a Marcellina la prima edizione di “Ottobre in festa per le vie dell’olio”, un evento organizzato dalla Pro Loco Marcellina col patrocinio del Comune e di Città metropolitana di Roma Capitale.

“Il Cammino dell’Olio EVO DOP Sabina Romana 2026” – questo è il titolo pubblicizzato sulla locandina – è l’appuntamento autunnale che celebra l’olio extravergine d’oliva a Marcellina, radunando appassionati e produttori proprio nei giorni della nuova spremitura.

Durante la manifestazione si assaggia l’olio della stagione appena avviata, offerto sia attraverso degustazioni guidate sia nei piatti preparati dagli stand gastronomici allestiti per l’occasione.

In Piazza Cesare Battisti dalle ore 16 i visitatori troveranno gli stand dei produttori dell’olio EVO DOP Sabina Romana e gli spazi dedicati agli artigiani del territorio.

Tra un banco e l’altro, la Pro Loco propone degustazioni gratuite per far sentire direttamente al palato quel tipico pizzico in gola, segno inconfondibile di un olio fresco che non chiede il permesso prima di farsi notare.

Il programma mette insieme approfondimento e intrattenimento serale.

Per chi vuole capire meglio cosa finisce nel piatto, domenica pomeriggio 8 novembre alle ore 17 la Sala Consiliare di Marcellina ospita un convegno sull’olio locale dal titolo “Coltivar, condizioni pedoclimatiche e aspetti salutistici”.

Nelle serate, invece, lo spazio all’aperto lascia posto alla musica dal vivo: il programma prevede alle ore 19 concerti e domenica uno spettacolo d’omaggio a Lucio Battisti affidato alla band Formula Battisti.

Gli stand del cibo e dell’artigianato restano aperti per l’intera durata delle due giornate di festa.