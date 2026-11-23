In riferimento all’articolo TIVOLI – Valzer in giunta: il sindaco scarica Gianfranco Osimani, entra Isabella Marra, da Giuseppe Panei, Segretario di Fratelli d’Italia Tivoli, riceviamo e pubblichiamo:
Giuseppe Panei, Segretario di Fratelli d’Italia Tivoli
“Nella vita di un’amministrazione ci sono momenti di cambiamento.
Fratelli d’Italia li affronta con rispetto per le persone e con la determinazione di sempre per governare con serietà e concretezza, per il bene di Tivoli.
L’assessore uscente Gianfranco Osimani di Fratelli d’Italia
Un sentito ringraziamento a Gianfranco Osimani per la serietà, la passione ed il tempo dedicati alla città: il suo impegno resta un patrimonio per tutta l’amministrazione.
L’assessora dimissionaria Simonetta d’Ignazi della Lega
Un sincero grazie anche a Simonetta D’Ignazi per il lavoro svolto.
L’assessora di Fratelli d’Italia Isabella Marra
Al neo assessore Isabella Marra, che assume le deleghe ai Lavori Pubblici, Viabilità e Mobilità, ambiti decisivi per la vita quotidiana dei tiburtini, va il nostro auspicio di buon lavoro.
L’assessora Clizia Lauri di Fratelli d’Italia
All’assessore Clizia Lauri, chiamata ad una nuova responsabilità con le deleghe ad Ambiente, Parchi e Giardini, Verde Pubblico e Decoro Urbano, il nostro più caloroso in bocca al lupo.
Al neo consigliere comunale Giuseppe Meucci, che entra in Consiglio con entusiasmo e spirito di servizio, i nostri auguri di buon lavoro.
Questo cambiamento arriva nel segno della continuità.
Il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi
L’amministrazione guidata dal Sindaco Marco Innocenzi ha già svolto un buon lavoro, con risultati concreti per la città, ora si tratta di proseguire su questa strada, con nuove energie e lo stesso impegno.
Le persone cambiano, la direzione resta sempre la stessa: lavorare ogni giorno per una Tivoli, più efficiente e più vicina ai cittadini.
Fratelli d’Italia è a sostegno del Sindaco Marco Innocenzi e di tutta la cittadinanza tiburtina”.