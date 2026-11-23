Dall’idea dell’Enocucina Lanciani è nata “Guidonia Football Garden”, iniziativa patrocinata dalla Città di Guidonia Montecelio con il ricavato a sostegno della Fondazione Bambino Gesù.

Lo scorso venerdì 20 novembre, bambini e adulti hanno incontrato i giocatori, staff e allenatore del Guidonia Montecelio 1937 Fc per un pomeriggio di divertimento e solidarietà.

Due porticine sono state posizionate nel mezzo del giardino e i bambini hanno dato vita a torello, esercizi e partitelle con i calciatori rossoblù.

“Per noi è un orgoglio far parte di queste manifestazioni, quando c’è da aiutare è sempre un piacere e ringraziamo chi ha ideato questo evento e quindi la famiglia Lanciani.

Dare una mano alla Fondazione Bambino Gesù per noi è importante, soprattutto per me che sono padre.

La squadra deve crescere insieme alla città e ai suoi tifosi”, dichiara il mister Ciro Ginestra.

Tra i calciatori che hanno aderito al “Guidonia Football Garden”, accompagnati dal team manager Riccardo Ronca: il capitano Stefano Esempio, Salvatore Santoro, Franco Ferrari, Daniel Sannipoli, Enrico Celeghin, Giovanni Stellato, Alessandro Falleni, Robert Toma.

Ospiti dell’iniziativa lo scrittore Arturo Mariani, già componente della Nazionale Italiana Amputati, il capo di gabinetto del Ministro dello Sport PierMario Pozzi, il presidente del consiglio comunale di Guidonia Montecelio Erick D’Alisa, l’assessora comunale allo Sport Cristina Rossi, il sindaco Mauro Lombardo ed il presidente del Guidonia Montecelio 1937 Fc Mauro Fusano.

Nel corso del pomeriggio sono stati estratti premi come sciarpe, magliette e pallone autografato dai calciatori per i partecipanti alla riffa, con il ricavato che andrà alla Fondazione Bambino Gesù insieme a quanto raccolto nelle tre giornate di iniziative.