In riferimento all’articolo GUIDONIA – Un parco in memoria di Sergio Ramelli, ucciso a 18 anni da Avanguardia Operaia, da Beatrice Benet, Segretaria del Circolo di Rifondazione Comunista Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

Beatrice Benet, Segretaria del Circolo di Rifondazione Comunista Guidonia Montecelio

“Apprendiamo dal Tiburno di intitolare un parco a Sergio Ramelli: perché guardare fuori città invece di ricordare chi è stato vittima anche qui?

La notizia del via libera in Commissione Toponomastica all’intitolazione di un parco cittadino a Sergio Ramelli riapre un confronto che non può essere liquidato con formule di circostanza.

Come partito della Rifondazione comunista, diciamo con assoluta chiarezza che l’uccisione di un ragazzo di diciotto anni per le proprie idee è sempre una tragedia e un crimine da condannare senza esitazioni.

Allo stesso tempo, riteniamo che la memoria storica debba essere affrontata con rigore, senza semplificazioni o letture parziali di una stagione complessa e drammatica come quella degli anni Settanta.

Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù ucciso a Milano da Avanguardia Operaia

Soprattutto, ci poniamo una domanda semplice e diretta, la vicenda di Ramelli si è svolta a Milano nel 1975 ed è del tutto estranea alla storia di Guidonia Montecelio.

Perché intitolare un parco della nostra città a un giovane estraneo al territorio, quando anche Guidonia e Montecelio hanno avuto concittadini e concittadine che sono stati vittime come lui ,colpiti da violenze politiche, repressione e occupazione sul proprio territorio, come durante l’occupazione Tedesca.

Attilio Palozza, Angelo Palozza , Tullio Sperandio, Angelo Massucci , Eva D’Antimi , Giuseppe Fabrizi, Concetta Piazze Pierino Ferraris?

Se l’obiettivo dichiarato è davvero quello di ricordare “le pagine terribili della nostra Storia, affinché queste non si ripetano”, la memoria pubblica deve partire anzitutto dalle radici e dalle ferite reali della nostra comunità, verificando con serietà ciò che è già intitolato e ciò che ancora non ha un riconoscimento adeguato, invece di importare simboli da fuori città.

A Guidonia Montecelio, infine, serve che l’attenzione dedicata ai simboli non oscuri i bisogni concreti della città: parchi e spazi pubblici spesso trascurati necessitano di manutenzione, cura quotidiana e servizi per essere davvero luoghi vivi, sicuri e accessibili a tutti.

Chiediamo che sul percorso di intitolazione si apra un confronto serio, trasparente e rispettoso della storia autentica di Guidonia Montecelio e dei suoi cittadini”.