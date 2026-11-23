Domenica 29 novembre arriva nella provincia Nordest di Roma “Seminiamo Arte”, l’iniziativa itinerante che “regala” opere d’arte nei territori.

Si tratta di un progetto Artistico firmato da “Samuel Art” e dal videomaker Albert, nell’ambito del quale è stata omaggiata la regione Abruzzo con 54 diverse località e 72 quadri “regalati”, la regione Marche, con 32 località e 54 quadri “regalati”, e la regione Molise, con 9 località e 15 quadri “regalati”.

Ora “Seminiamo Arte” andrà ad omaggiare le città laziali con 23 tappe previste.

Domenica prossima ci sarà una doppia tappa, dove nel corso della mattinata, intorno alle ore 10:00 circa, Samuel e Albert lasceranno 3 quadri a Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova, uno per ogni località.

E nel primo pomeriggio, verso le 14:30 sarà la volta di Guidonia, dove verranno lasciati 3 quadri in giro per la città.

Il gioco è semplice, è una sorta di “caccia al tesoro”: chi trova i quadri nascosti può tenerli gratuitamente.

Come arrivare ai quadri?

Tramite le storie sui profili social.

Link da seguire per partecipare alla “caccia al quadro”:

Instagram https://www.instagram.com/seminiamo_arte_?igsh=emZudDNqbG85bHd3

Facebook https://www.facebook.com/share/1HwPxmVEJC/