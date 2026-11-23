di Daniele Di Cerbo

Il Guidonia Montecelio 1937 fc espugna Grosseto nel girone B della Serie C di calcio con una vittoria per 2-1 e conquista tre punti pesantissimi. Grande protagonista Vertainen, autore di un gol e di un assist, sempre più uomo in più per la squadra di mister Ginestra.

Una partita che il Guidonia sembrava aver fatto sua già all’8° minuto, quando Ferrari ha trovato la via del gol portando in vantaggio i rossoblù. Il Grosseto, però, non si è arreso e proprio allo scadere del primo tempo ha trovato la rete del pareggio con Gaddini.

Nella ripresa, al 54′, ci ha pensato Vertainen a riportare avanti il Guidonia, firmando il gol del definitivo 2-1 e regalando alla squadra una vittoria di grande valore.

Da sottolineare anche il ritorno in campo dell’ex capitano rossoblù Santoro, protagonista di una prestazione di assoluto spessore. È lui a dettare i tempi della manovra, gestendo il gioco con la precisione di un orologio svizzero e dimostrando ancora una volta quanto possa essere importante per gli equilibri della squadra.

Una certezza rimane l’attaccante Vertainen, sempre più decisivo, così come Ferrari, che sembra aver ritrovato definitivamente la strada del gol.

Il Guidonia vola così al quinto posto in classifica e si conferma ormai una realtà importante del campionato, capace di confrontarsi alla pari con società dalla lunga e prestigiosa tradizione calcistica.

L’obiettivo adesso è continuare a rimanere nelle zone alte della classifica e, perché no, provare a scalare ancora qualche posizione.