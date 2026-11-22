dì Francesca Romana Severini

Si è tenuto domenica 15 ottobre, presso le Scuderie Estensi di Tivoli, il concerto “Musica per la vita”, organizzato in occasione della Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada. L’iniziativa, promossa dall’Associazione “Famiglie di Angeli” ODV, ha visto protagonista la Pigneto Orkestra, diretta da Emilio Bossone. Ad aprire la serata è stata la poesia “Oh me! Oh vita!” di Walt Whitman, letta dalla presidentessa dell’associazione, la dottoressa Enza Tripaldi, che è voluta partire proprio dai versi del poeta per spiegare il significato più profondo della manifestazione. «Nella poesia ci si chiede che senso abbia la vita e si trova come spiegazione il solo fatto di essere qui. Ogni giorno la vita ricomincia e ogni giorno può essere quello giusto per lasciare un segno. Non è solo ed esclusivamente quello che ci accade, ma anche quanto bene facciamo, quanto amore diamo e riceviamo, quante vite, nel nostro piccolo, riusciamo a salvare» ha spiegato ai microfoni di Tiburno.Tv la dottoressa.

Dottoressa Enza Tripaldi, presidentessa dell’Associazione “Famiglie di Angeli” ODV

Parole che racchiudono il senso dell’iniziativa, nata non soltanto per ricordare chi ha perso la vita sulla strada, ma anche per stare accanto alle famiglie colpite dal lutto e richiamare l’attenzione sull’importanza della sicurezza stradale. <<Si commette spesso l’errore di credere che questo problema riguardi sempre gli altri, che non ci tocchi mai da vicino. Eppure non è così>> ha aggiunto <<Per quanto riguarda il programma musicale, invece, si è voluto scegliere appositamente musiche comuni e leggere. Volevamo che fosse un inno alla vita e forse non c’è cosa migliore, per celebrarla, che prendersene cura, proteggendola e proteggendo quella degli altri». Nel corso della serata non sono mancati momenti di forte emozione. Tra questi, la proiezione di un video che mostrava un angelo lasciare volare in cielo una lanterna con il proprio nome, destinata a unirsi, poco alla volta, a tante altre, sulle quali erano riportati i nomi di altri ragazzi.

Un’immagine simbolica dedicata a chi non c’è più, ma il cui ricordo continua a vivere.Quasi al termine della cerimonia, i presenti hanno preso parte a un momento di raccoglimento. Dopo la distribuzione delle candele, si è svolta una fiaccolata sotto l’Arco dei Padri Costituenti di Arnaldo Pomodoro, in Piazza Giuseppe Garibaldi, per rendere omaggio alle vittime. La commemorazione si è conclusa con la preghiera di Don Fabrizio e l’esecuzione del Silenzio alla tromba.Ma il ricordo, da solo, non basta. Per evitare che altre famiglie debbano affrontare lo stesso dolore, è fondamentale continuare a sensibilizzare le persone, a partire proprio da chi è convinto che l’esperienza alla guida sia sufficiente a garantire la propria sicurezza. <<Le iniziative che portiamo avanti non devono parlare soltanto ai ragazzi, ma arrivare alla coscienza di tutti, anche degli adulti>> afferma Enza Tripaldi <<Spesso chi guida da tanti anni tende a sentirsi sicuro proprio grazie all’esperienza maturata, finendo però per sottovalutare i rischi e concedersi comportamenti che non dovrebbe avere. La sicurezza stradale, invece, riguarda tutti, indipendentemente dall’età e da quanto tempo si è al volante.Proprio domenica, il vicesindaco di Tivoli, Giorgio Strafonda, ha raccontato quanto lo abbia colpito l’esperienza vissuta questa primavera sul truck in Piazza Garibaldi, durante uno dei nostri eventi. Ha spiegato che quell’attività gli ha cambiato il modo di pensare e che ne ha parlato anche con altre persone. Questo dimostra quanto sia importante proporre occasioni di sensibilizzazione capaci di far riflettere anche chi ha tanti anni di guida alle spalle e pensa magari di non avere più nulla da imparare.Creare un passaparola e raggiungere sempre più persone è fondamentale. Se attraverso il lavoro della nostra associazione riuscissimo a salvare anche un solo ragazzo, per me e per tutti noi sarebbe già una grandissima conquista». All’iniziativa erano presenti anche la dottoressa Luciana Baron, primo dirigente della Polizia di Stato, e il dottor Santo Puccia, dirigente superiore della Polizia di Stato e direttore del Servizio di Polizia Stradale, intervenuto attraverso un videomessaggio. Nel corso della serata, la presidente ha inoltre richiamato i dati ISTAT relativi al 2025, ricordando che sulle strade italiane si registrano circa otto vittime al giorno. Nonostante le statistiche indichino una diminuzione dei decessi, il numero delle persone che perdono la vita resta ancora drammaticamente alto.Una serata che ha unito musica, emozione e riflessione, con l’obiettivo di trasformare il ricordo in un impegno concreto. Perché dietro ogni vittima della strada c’è una vita interrotta e una famiglia che deve imparare a convivere con un’assenza. Ed è proprio per evitare che altre persone debbano affrontare questo dolore che la sensibilizzazione e la prevenzione diventano fondamentali.