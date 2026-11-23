Da Valerio Massini, Segretario Comunale di Forza Italia a Guidonia Montecelio, e dai consiglieri comunali di Forza Italia Arianna Cacioni e Alfonso Masini riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa in cui viene annunciata un’interrogazione a risposta scritta, accompagnata da una richiesta di accesso agli atti:

Da sinistra, Valerio Massini, Segretario Comunale di Forza Italia, e i consiglieri comunali Arianna Cacioni e Alfonso Masini

«Ci giungono segnalazioni che meritano di essere approfondite.

La voce insistente riguarda un’anomala concentrazione, tra gli idonei delle prove concorsuali, di persone legate a dipendenti comunali ed esponenti politici del territorio.

Non formuliamo accuse, ma pretendiamo risposte.

Le coincidenze, quando si parla di assunzioni pubbliche, devono poter essere chiarite attraverso documenti e procedure trasparenti.

Nel mirino dell’interrogazione, indirizzata al Sindaco Mauro Lombardo, finiscono le graduatorie, i criteri di valutazione, la composizione delle commissioni e le verifiche su eventuali conflitti di interesse.

Sia chiaro: nessuno mette in discussione il diritto di chiunque a partecipare a un concorso pubblico.

Ma il merito deve essere l’unico criterio di selezione.

Il Comune non può diventare terreno di sospetti, corsie preferenziali o possibili favoritismi.

Se tutto si è svolto regolarmente, saranno gli atti a dimostrarlo. Se invece dovessero emergere irregolarità, pretenderemo che vengano accertate tutte le responsabilità.

I posti pubblici non sono concessioni della politica. Sono opportunità che appartengono ai cittadini.

E su questo non faremo un solo passo indietro».