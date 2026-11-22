Si intitola “Dietro l’anima” ed è un libro che racconta storie di ingiustizie sociali, di violenza e di dolore.

Storie di vittime e di chi ha avuto il compito, non sempre facile, di portare loro soccorso.

Davide Sinibaldi, 62 anni, Commissario della Polizia di Stato in pensione

E’ l’opera firmata da Davide Sinibaldi, 62 anni, Commissario della Polizia di Stato in pensione, ex responsabile del Pool Antiviolenza del Commissariato di Tivoli, referente e co-autore del “Codice Rosa Integrato”, un modello operativo a contrasto della violenza di genere che prevede l’interazione tra forze dell’ordine, ospedali e centri anti-violenza, oltre che referente del progetto “Scuole Sicure”, il ciclo di incontri coi ragazzi degli istituti dell’hinterland tiburtino (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Memorie di un poliziotto da marciapiede”, è il resto del titolo parafrasando una definizione attribuita anni fa al Commissario dal settimanale Tiburno.

Sì, perché Davide Sinibaldi per un quarto di secolo è corso dietro alle “batterie” di rapinatori romani ai tempi della Squadra Mobile e ha sgominato le gang di spacciatori tiburtini, quando è stato in servizio al Commissariato di largo Salvo D’Acquisto, dedicando gli ultimi 18 anni della sua carriera a una delle piaghe peggiori della società: la violenza sulle donne e sui bambini.

Il libro “Dietro l’anima” – disponibile anche su Amazon (CLICCA E ACQUISTA IL LIBRO) – racchiude le fasi salienti di quarant’anni di attività: “un viaggio lucido e doloroso tra le crepe del silenzio, dove la scrittura diventa l’unico argine possibile contro l’indifferenza e la testimonianza, l’eredità di chi ha scelto di non voltarsi dall’altra parte”, recita la copertina.

Paola Pentassuglia, ex Dirigente del Commissariato di Tivoli e Guidonia

La prefazione di “Dietro l’anima” è affidata alla penna della Dottoressa Paola Pentassuglia, fino a dicembre 2024 Dirigente del Commissariato di Tivoli e Guidonia.

«“Dietro l’anima” è un resoconto che sorvola quattro decenni di vita da Poliziotto, alcuni dei quali si sono intersecati con la mia vita da Poliziotta, quale Dirigente del Commissariato Distaccato di P.S. “Tivoli-Guidonia”, in un’area della provincia a est di Roma che, nella sua sconfinata dimensione territoriale e sociale, fa da sfondo a buona parte delle Storie raccontate nel libro.

Storie.

Non solo Indagini.

Perché sono vissute in perfetto equilibrio tra la capacità di azione – mai con la retorica da film poliziesco – e la naturale predisposizione all’ascolto delle vittime di reato.

Proprio quel saper ascoltare che non si improvvisa e che, se rivolto verso chi il male lo ha determinato, “vale quanto un’impronta su una maniglia”.

Ognuna delle storie raccontate da Davide Sinibaldi narra ciò che non compare nelle “quattro righe di cronaca” all’indomani di un evento delittuoso.

Il testo accompagna il lettore in un percorso che definirei “educativo”, in quanto insegna a guardare oltre gli elementi essenziali di un crimine: autore, vittima, testimoni, processo e condanna.

Racconta, nero su bianco, la lucidità da tenere sempre salda, l’esigenza di guardare oltre le apparenze, l’empatia verso chi il male lo ha subito. Mostra il dolore che fluisce tra le righe di un verbale, il quale non è mai un’asettica trascrizione delle parole della vittima.

Racconta la battuta di spirito che serve ad allentare la tensione, ma anche le notti insonni alla ricerca della pista giusta o passate nella preoccupata attesa di una misura cautelare in carcere che tarda ad arrivare.

Sono solo alcuni degli innumerevoli retroscena di ogni successo investigativo, che quando giunge però non sempre è gioia, ma può arrivare con un insopportabile amaro in bocca: ma prima, cosa poteva essere fatto per evitare il danno? chi si è girato dall’altra parte? chi si è fermato davanti alle apparenze?

Ed è l’amaro in bocca che fa scendere una lacrima anche a un Poliziotto da marciapiede come il Lupo Vegetariano».