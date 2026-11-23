Quattro ragazze, quattro sensibilità, quattro modi diversi di guardare il mondo, uniti dal filo della poesia.

È “Ricami d’inchiostro”, il volume pubblicato da EMIA Edizioni che sarà presentato sabato 28 novembre, alle ore 17, presso la Bottega d’Arte di Morlupo, in Via Cesare Battisti 23.

Protagoniste dell’incontro saranno le autrici Irina Oltean, Ludovica Freda, Elisamaria Marchi e Ana Oltean, che attraverso i loro versi accompagnano il lettore in un viaggio nell’universo delle emozioni.

Amore, sogni, paure, solitudine, fragilità e speranze prendono forma nelle pagine di una raccolta che racconta, con sensibilità e autenticità, una stagione della vita ricca di scoperte, domande e cambiamenti.

Il titolo evoca proprio questo intreccio: le parole diventano fili, i versi punti di un ricamo nel quale esperienze e sentimenti differenti si incontrano, senza perdere la propria unicità.

La scrittura diventa così uno spazio libero in cui raccontarsi, riconoscersi e trovare il coraggio di condividere il proprio mondo interiore.

A dialogare con le quattro autrici sarà Marianna Mariotti.

Parteciperanno all’incontro Italo Arcuri e Teresa Cuparo, quest’ultima autrice della prefazione al volume.

Non soltanto la presentazione di un libro, dunque, ma un’occasione per ascoltare da vicino le giovani protagoniste, conoscere il percorso che ha dato vita alla raccolta e riflettere sul valore della poesia come forma di espressione e comunicazione tra generazioni.

Sarà un pomeriggio dedicato alla letteratura, alla creatività e alla forza delle parole, ma soprattutto un’occasione per conoscere da vicino quattro giovani autrici che hanno scelto di affidare alla poesia pensieri ed emozioni.

Un incontro aperto al dialogo e alla condivisione, nel quale le pagine di “Ricami d’inchiostro” potranno prendere voce attraverso le loro stesse protagoniste.