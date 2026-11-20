Due cinture nazionali e una prestazione di squadra di grande rilievo per la “Lucci Team” di Guidonia Montecelio, protagonista domenica 15 novembre 2026 a Pofi, in provincia di Frosinone, in occasione del Campionato Nazionale WBFC di Kickboxing a contatto leggero (Kicklight).
La squadra di sport da combattimento della Città dell’Aria ha partecipato alla competizione con tre giovani atleti: Jamal Mhedbhi, 17enne di Colleverde di Guidonia, impegnato nella categoria Kicklight Junior -60 kg, Nicolò Lanzilotto, 14enne di Case Rosse, nella categoria Kicklight Cadetti -57 kg, e Claudio Lucci, 11enne di Marco Simone di Guidonia, nella categoria Kicklight Speranze -60 kg.
La giornata ha regalato importanti soddisfazioni alla formazione guidoniana.
Jamal Mhedbhi ha disputato un incontro molto combattuto contro un atleta proveniente da Latina, venendo sconfitto di stretta misura al termine di un match equilibrato.
Nicolò Lanzilotto, 14enne di Case Rosse
Grande risultato invece per Nicolò Lanzilotto che ha superato con una convincente prestazione un atleta proveniente da Frosinone, conquistando così la cintura di Campione Nazionale WBFC nella categoria Kicklight Cadetti -57 kg.
Claudio Lucci, 11enne di Marco Simone di Guidonia
Successo anche per Claudio Lucci, che ha affrontato un atleta del territorio di Pofi riuscendo ad imporsi e conquistando a sua volta la cintura di Campione Nazionale WBFC nella categoria Kicklight Speranze -60 kg.
Al termine della manifestazione, quindi, la Lucci Team porta a casa due titoli nazionali su tre atleti partecipanti, confermando il buon lavoro svolto quotidianamente nella palestra di Guidonia Montecelio e la crescita dei propri giovani atleti nel panorama degli sport da combattimento.
Un risultato che premia non soltanto i due campioni nazionali, ma l’intero lavoro della squadra, dello staff tecnico e delle famiglie che accompagnano i ragazzi nel loro percorso sportivo.