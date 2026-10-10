TIVOLI PALESTRINA – Piove nei pronto soccorso appena inaugurati

Da Dimitri Cecchinelli, Segretario Aziendale CISL FP presso l’ASL Roma 5, riceviamo e pubblichiamo:

“A distanza di pochissimo tempo dagli interventi di ripristino e ristrutturazione legati al post-incendio e ai recenti restyling, le strutture sanitarie dell’ASL Roma 5 si ritrovano inspiegabilmente e gravemente compromesse.

La CISL FP dell’ASL RM5 lancia un allarme rosso e formalizza una denuncia pubblica a tutela di lavoratori e pazienti.

Strutture inaugurate e da poco presentano già criticità strutturali e manutentive inaccettabili.

Massicce ed evidenti infiltrazioni di acqua piovana si verificano sia presso il DEA di Tivoli (completamente ristrutturato di recente) sia presso il Pronto Soccorso di Palestrina, anch’esso inaugurato da pochissimo tempo.

È inammissibile che piova all’interno di reparti ad altissima intensità di cura appena consegnati alla cittadinanza.

Le porte antincendio del nosocomio tiburtino, sostituite di recente, mostrano già gravi problemi di funzionamento ai maniglioni e agli ancoraggi calamitati, compromettendo la sicurezza complessiva della struttura.

Nonostante le reiterate e continue richieste inviate, ad oggi non è ancora stata ripristinata la pressione negativa nelle aree destinate ai pazienti infetti all’interno del reparto di Rianimazione di Tivoli.

Voragini nella Sala Dialisi di Tivoli: Il pavimento della Sala Dialisi (dove stazionano i pazienti) presenta evidenti avvallamenti e vere e proprie voragini nell’assetto.

Si tratta di una condizione di forte pericolo di infortunio sia per i degenti sia per il personale in servizio, oltre a costituire un danno d’immagine gravissimo e incalcolabile per la Sanità Pubblica.Alla denuncia pubblica farà seguito immediato la richiesta formale di verifica della congruità dei lavori e della spesa sostenuta.Vogliamo sapere chi ha collaudato questi interventi e come siano stati impiegati i fondi pubblici.LA CISL FP ASL Roma 5 chiede alla Direzione Aziendale di adottare tempestivamente ogni misura correttiva senza utilizzare nuovo denaro pubblico, addebitando l’onere di spesa alle aziende inadempienti che hanno eseguito i lavori”.