A indirizzarli sarebbe stata una segnalazione partita dal Municipio.

I Carabinieri Forestali di Guidonia durante un’operazione (foto di repertorio)

Così mercoledì scorso 18 novembre i Carabinieri Forestali della stazione di Guidonia Montecelio hanno effettuato un’ispezione all’interno dei terreni intestati alla cooperativa agricola “Le Cerase”, storica azienda specializzata nella coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi, e nella produzione di olio.

Il bilancio è di tre persone denunciate per deposito incontrollato di rifiuti e un’area sequestrata.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, ai militari sarebbe stata segnalata una situazione anomala nei terreni in località Grotta Cerqueta a Sant’Angelo Romano.

Sopra e sotto, alcune immagini dei rifiuti rinvenuti nell’area di proprietà della cooperativa “Le Cerase”

Il primo controllo è stato effettuato in un piazzale di circa 200 metri quadrati di proprietà della cooperativa “Le Cerase” all’interno del quale erano presenti alcuni container e accatastati vari cassonetti rotti, in alcuni dei quali sono stati rinvenuti rifiuti indifferenziati misti a terra, plastica e gommapiuma.

Dagli accertamenti è emerso che il terreno della cooperativa agricola “Le Cerase” è concesso in locazione alla “Servizi Industriali Srl” di Roma, l’azienda che gestisce il servizio di raccolta differenziata e igiene urbana per il Comune di Sant’Angelo Romano, subentrata alla cooperativa “29 Giugno”.

L’amministratore della società, un imprenditore di 77 anni è stato denunciato e nominato custode giudiziario dell’area sequestrata.

Il sindaco di Sant’Angelo Romano Antonio Cornacchia, vice presidente della cooperativa agricola “Le Cerase”

Stando sempre alle prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, sulla base della segnalazione del “Corvo” partita dal Municipio, i Carabinieri Forestali hanno effettuato un controllo all’interno del frantoio della cooperativa “Le Cerase”, dove sono state rinvenute due aree invase da rifiuti vegetali sparsi sul terreno.

Un’area era adibita al deposito delle olive marce non ritenute idonee e scartate dalla produzione,

un’altra area adiacente era utilizzata per depositare fogliame e rametti, anch’essi scartati dalla lavorazione.

Al termine del controllo i Carabinieri Forestali hanno denunciato il 56enne sindaco di Sant’Angelo Romano Antonio Cornacchia, in qualità di vice presidente della cooperativa agricola “Le Cerase”, e il padre 85enne in qualità di Presidente della stessa azienda.

Contattato telefonicamente dalla redazione di Tiburno.Tv, il sindaco di Sant’Angelo Romano Antonio Cornacchia non ha rilasciato dichiarazioni.