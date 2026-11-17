di Claudia Serena Pauselli

Classe 2010, di Tor Lupara, Nicolò Sauciur Belsito studente del Liceo Catullo di Monterotondo, a soli 16 anni sta trovando spazio tra i pali dell’Under 19 del Real Monterotondo, pur essendo un Under 17.

Un’occasione nata dagli infortuni dei portieri della Juniores, che ha portato il giovane estremo difensore a essere chiamato con la formazione dei più grandi. Da soluzione d’emergenza, Nicolò è diventato una presenza stabile nel gruppo, arrivando a collezionare 5 presenze con l’Under 19, alle quali si aggiungono le 4 con l’Under 17.

«Sicuramente fa un bell’effetto. Anche il fatto che abbiano avuto fiducia in me mi rende orgoglioso e mi dà ancora più motivazione per migliorare. Inoltre mi trovo molto bene con il gruppo e con il mister».

Il suo percorso come portiere inizia nel 2018 al Tor Lupara, per poi proseguire al Mentana e successivamente al Real Monterotondo, dove entra nel calcio agonistico con l’Under 14. Dopo una stagione al Roma City con l’Under 15, Nicolò torna al Real Monterotondo, con cui conquista il campionato regionale.

Oggi, seguito nella preparazione da Matteo Buonavolontà, Nicolò continua il suo percorso al Real Monterotondo, confrontandosi anche con compagni e avversari più grandi di lui. «La difficoltà maggiore nel giocare con ragazzi più grandi è sicuramente l’esperienza, oltre alla forza e ai ritmi di partita più alti. Cerco quindi di studiarli durante la partita per leggere meglio il gioco e le diverse situazioni».

Una passione per il calcio che, curiosamente, ha anche radici familiari. «Il bisnonno di Nicolò, mio nonno, è stato arbitro nel dopoguerra e ha diretto anche alcune partite di Serie A in quegli anni», racconta la mamma Domizia Troiani.

Per Nicolò, invece, lo sguardo è già rivolto al futuro: «Il mio obiettivo nel calcio è raggiungere il professionismo, continuando però a divertirmi, a giocare a calcio e a migliorare ogni giorno».