di Claudia Serena Pauselli

Nuovo capitolo nella vicenda legata alla riqualificazione di Piazza della Libertà e alla realizzazione del parcheggio interrato da 160 posti a Monterotondo.

Dopo mesi di contestazioni, sono arrivati i pareri della Soprintendenza e di Acea ATO 2, accompagnati da una serie di prescrizioni che, secondo il Comitato contrario al progetto, inciderebbero in maniera sostanziale sull’intervento così come era stato presentato.

Tra i primi punti sollevati c’è quello relativo all’edificio commerciale previsto sulla piazza. «La Soprintendenza prescrive di eliminare il livello aggiuntivo introdotto rispetto al progetto di fattibilità e di ripristinare l’altezza originaria», spiega Gianluca Pirozzi, presidente dell’Associazione Centro Storico in Movimento e portavoce del Comitato Piazza della Libertà, ricordando come il tema fosse già stato sollevato nelle precedenti memorie tecniche presentate all’Amministrazione.

Altro nodo è quello delle alberature. La prescrizione della Soprintendenza prevede che venga individuata attraverso un apposito elaborato la collocazione degli undici tigli adulti destinati alla ricollocazione. Secondo il Comitato, proprio la necessità di sistemare gli alberi in piena terra si scontrerebbe con gli spazi disponibili, la presenza del parcheggio interrato e le fasce di rispetto previste lungo le condotte.

A questo si aggiunge il tema della tutela dell’olmo e del platano presenti in Piazza della Libertà. Sulla vicenda si era attivata anche Antonella Carosi, già consigliera comunale di Monterotondo, chiedendo alla Regione Lazio accesso agli atti e verifiche sul procedimento relativo alla tutela delle alberature. La Regione aveva quindi chiarito che i due esemplari erano già sottoposti a uno specifico regime di salvaguardia.

A novembre è arrivato anche il riscontro del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che ha confermato la tutela transitoria e precisato che eventuali interventi, attività o scavi sugli alberi o nelle relative zone di protezione devono essere autorizzati dal Comune, previo parere obbligatorio e vincolante del MASAF.

Sul fronte della rete fognaria, il Comitato richiama invece le osservazioni di Acea ATO 2 sulle soluzioni previste per le interferenze con la rete fognaria e sulla gestione delle acque.

«Cambia che il progetto presentato non è più realizzabile così com’è. Non sono aggiustamenti di dettaglio: è riprogettazione», sostiene Pirozzi.

Secondo il presidente, le modifiche richieste all’edificio commerciale, ai sottoservizi e al verde potrebbero avere conseguenze anche sull’equilibrio economico dell’operazione, in particolare qualora si rendesse necessario ridurre l’impronta del parcheggio o il numero dei posti auto.

Pirozzi precisa tuttavia che i pareri sono formalmente favorevoli, ma accompagnati da prescrizioni. È proprio sulla portata di queste modifiche che si concentra ora il confronto.

Il Comitato chiede quindi all’Amministrazione di non procedere con l’approvazione del Piano economico-finanziario, sostenendo che le variazioni richieste renderebbero necessario rivedere anche i presupposti economici della concessione.

Tra le richieste avanzate ci sono inoltre la pubblicazione integrale degli atti del procedimento e dell’elaborato con la futura collocazione degli undici tigli.

«Finché quel disegno non esiste, la prescrizione non è adempiuta. E quando esisterà, dirà da solo se lo spazio c’è», afferma Pirozzi.

Il Comitato annuncia quindi che continuerà a seguire l’iter attraverso gli atti e le sedi competenti qualora l’Amministrazione decidesse di procedere con una versione modificata del progetto.

Tiburno.Tv ha contattato anche l’Amministrazione comunale di Monterotondo per raccogliere la sua posizione alla luce dei nuovi sviluppi. Al momento della pubblicazione dell’articolo non è ancora pervenuto un riscontro. Qualora arrivasse, sarà nostra cura darne conto.