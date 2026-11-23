Scatta oggi, lunedì 23 Novembre, e proseguirà fino a venerdì 27 lo sciopero degli avvocati penalisti proclamato dall’Unione delle Camere Penali Italiane con adesione anche nel Tribunale di Tivoli.

L’astensione dalle udienze prevede rinvii per i processi ordinari, restando garantiti i procedimenti con detenuti o prossimi alla prescrizione.

Avvocato Frattini, per quale ragione la Camera Penale di Tivoli ha aderito all’astensione proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane?

“La Camera Penale di Tivoli aderisce, unitamente a circa 130 Camere Penali territoriali, all’Unione delle Camere Penali Italiane.

Si tratta di un’appartenenza associativa che comporta una condivisione dei principi, dei valori e degli indirizzi politico-culturali dell’Unione.

Per questa ragione riteniamo che le deliberazioni assunte dalla Giunta dell’UCPI, soprattutto quando riguardano questioni così importanti per il futuro della giustizia penale, debbano trovare la condivisione e il sostegno delle Camere Penali territoriali.

È in questa prospettiva che abbiamo aderito all’astensione proclamata dal 23 al 27 novembre.

Si tratta di una presa di posizione culturale e istituzionale su una questione che riguarda il modello di giustizia che vogliamo per il nostro Paese.

Riteniamo che la Costituzione debba continuare a rappresentare, prima di tutto, un argine al potere dello Stato e una garanzia per ogni cittadino.

Il diritto di difesa e la presunzione di innocenza non sono privilegi di chi è accusato di un reato, ma principi fondamentali di una democrazia liberale”.

Ma l’inserimento della vittima in Costituzione non dovrebbe rafforzare la sua tutela?

“Siamo perfettamente consapevoli che oggi molti cittadini che subiscono un reato non si sentono adeguatamente tutelati. Denunciano e attendono anni, spesso non ricevono informazioni, non ottengono risarcimenti e hanno la sensazione di essere stati abbandonati dalle istituzioni.

Pochi giorni fa ho dovuto spiegare ai genitori di una bambina – che all’epoca in cui ha trovato il coraggio di raccontare gli abusi sessuali subiti da un “orco” aveva tredici anni – le ragioni per le quali la causa, dopo ben 8 anni dalla denuncia dell’abuso, veniva per l’ennesima volta rinviata.

E questo, nel nostro tribunale purtroppo accade spesso non perché i giudici non vogliano lavorare ma perché il carico di lavoro che ciascuno di loro è chiamato ad affrontare è praticamente insostenibile in tempi ragionevoli.

Come ho più volte denunciato infatti il tribunale di Tivoli sin da quando è nato ha avuto un numero di magistrati considerevolmente inferiore a quanti ne avrebbe meritati.

Noi riteniamo che la tutela delle vittime sia un obiettivo irrinunciabile, ma che non si raggiunga attraverso una modifica simbolica della Carta costituzionale”.

Dalle risposte che lei mi ha dato sembra che lo sciopero non abbia a che fare con i vostri interessi di categoria, mi sbaglio?

“L’astensione, perché noi non scioperiamo ma ci asteniamo, dalle udienze è uno strumento di protesta e di sensibilizzazione, attraverso il quale noi penalisti intendiamo richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica su una questione che riteniamo di particolare importanza per il futuro della giustizia.

E vorrei sottolineare un aspetto che spesso viene trascurato: questa forma di protesta comporta un sacrificio economico proprio per gli avvocati che vi aderiscono.

Ogni udienza alla quale rinunciamo a partecipare è un’attività professionale che avremmo dovuto svolgere e per la quale avremmo percepito i relativi compensi. Quindi, paradossalmente, siamo noi i primi a rimetterci economicamente.

Ma c’è anche un altro elemento significativo: l’astensione non determina alcun vantaggio per i nostri assistiti. Le udienze vengono rinviate e, sotto il profilo della prescrizione, i termini restano sospesi nei casi e nei limiti previsti dalla legge. Non stiamo quindi utilizzando questa iniziativa per ottenere benefici processuali per i nostri clienti.

Lo facciamo perché riteniamo che ci siano momenti nei quali un’avvocatura consapevole della propria funzione costituzionale abbia il dovere di prendere posizione, anche quando questo comporta un sacrificio personale ed economico.

In definitiva, non ci asteniamo per ottenere qualcosa per noi, ma per richiamare l’attenzione su principi che riguardano tutti.

È una scelta di responsabilità civile e istituzionale, non una rivendicazione di categoria”.

Può spiegare meglio in cosa consisterebbe la riforma costituzionale e le ragioni per le quali voi siete contrari?

“La proposta di riforma costituzionale mira a introdurre nella Carta costituzionale un espresso riferimento alla tutela della vittima del reato.

Anzitutto mi permetto di sottolineare che la persona offesa da un reato non è oggi priva di tutela costituzionale. Quando l’articolo 24 afferma che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, quel «tutti» comprende anche chi ha subito un reato.

Inoltre, il nostro ordinamento riconosce già alla persona offesa e alla parte civile diversi strumenti di partecipazione e tutela.

Naturalmente, questi strumenti possono e devono essere migliorati. Ma se non funzionano adeguatamente, dobbiamo renderli effettivi, non limitarci ad aggiungere una nuova previsione nella Costituzione.

C’è poi una questione di principio che ci preoccupa particolarmente.

Il processo penale esiste proprio perché, quando viene formulata un’accusa, non sappiamo ancora se quella persona sia colpevole.

La responsabilità deve essere dimostrata attraverso le prove, nel contraddittorio tra le parti e davanti a un giudice terzo e imparziale.

La vittima di un reato può considerarsi tale solo se l’esistenza di un reato e la responsabilità dello stesso in capo all’imputato sono state accertate all’esito di un processo che si deve svolgere con le garanzie previste in Costituzione per il processo.

La parola «vittima», inserita nella Costituzione, pone anche un problema di prospettiva: rischia di rappresentare come definitivamente accertata una condizione che, in molti casi, deve ancora essere verificata attraverso il processo.

Naturalmente, chi denuncia merito ascolto, rispetto e protezione, ma la sua accusa non può essere confusa con la prova della responsabilità penale di un’altra persona.

Non dobbiamo dimenticare che accanto alla presunzione di innocenza, sancita dall’articolo 27 della Costituzione, esiste il diritto inviolabile di difesa.

Il rischio che segnaliamo è quello di introdurre una contrapposizione costituzionale tra la posizione della vittima e quella dell’imputato, quasi che i diritti dell’uno debbano essere continuamente bilanciati con quelli dell’altro.

Ma il diritto di difesa non è un interesse individuale da sacrificare quando l’opinione pubblica chiede maggiore severità: è una garanzia fondamentale che lo Stato deve assicurare sempre.

C’è infine un problema più generale. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una progressiva trasformazione del diritto penale in uno strumento di risposta immediata alle emozioni e alle paure della collettività.

A ogni fatto di cronaca particolarmente grave sembra dover corrispondere un nuovo reato o un inasprimento delle pene.

Questo produce un sistema sempre più affaticato, con più procedimenti, processi più lunghi e carceri sovraffollate. E paradossalmente a pagarne il prezzo è anche la vittima, che continua ad aspettare giustizia.

Per questo noi diciamo che non serve una Costituzione più ricca di dichiarazioni simboliche, ma una giustizia capace di mantenere le proprie promesse.

La vittima ha bisogno di essere ascoltata, protetta, assistita e risarcita. Ha bisogno di processi che inizino e finiscano in tempi ragionevoli. Ha bisogno di uno Stato presente, non soltanto di una parola scritta nella Carta costituzionale.

La nostra posizione, quindi, non è contro le vittime. E, sia chiaro, in moltissimi casi il primo supporto alla persona offesa dal reato è proprio offerto dall’avvocato! La nostra posizione è a favore di una giustizia che sappia tutelarle davvero, senza rinunciare alle garanzie fondamentali che proteggono tutti i cittadini.

Noi vogliamo una giustizia che sappia stare vicino alle vittime, che sappia proteggerle e risarcirle, ma che non dimentichi mai che la presunzione di innocenza e il diritto di difesa sono le fondamenta di uno Stato democratico.

Perché le garanzie non servono a proteggere i colpevoli: servono a proteggere tutti noi dal rischio che lo Stato possa sbagliare come purtroppo può capitare”.