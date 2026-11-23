Oggi, lunedì 23 novembre, il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi ha affidato l’incarico di assessora con deleghe a lavori pubblici, manutenzioni, viabilità e mobilità alla consigliera comunale di Fratelli d’Italia Isabella Marra.

Il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi

Lo annuncia l’amministrazione comunale in una nota stampa.

L’assessora di Fratelli d’Italia Isabella Marra

Marra si è dimessa da consigliere comunale e al suo posto entrerà a palazzo San Bernardino Giuseppe Meucci.

L’assessora Clizia Lauri di Fratelli d’Italia

Secondo la nota, il primo cittadino ha modificato inoltre le deleghe attribuite all’assessora Clizia Lauri: si occuperà di ambiente, parchi e giardini, verde pubblico e decoro urbano.

L’assessore uscente Gianfranco Osimani di Fratelli d’Italia

L’assessora dimissionaria Simonetta d’Ignazi della Lega

Stando sempre al comunicato, escono dalla giunta gli assessori Gianfranco Osimani e Simonetta d’Ignazi, quest’ultima dimessasi per motivi personali.