Letteratura, cinema, musica e cultura motociclistica si incontrano in un appuntamento che intende valorizzare il dialogo tra differenti espressioni artistiche e realtà sociali del territorio.

Sabato 5 dicembre 2026, alle ore 21.00, presso The Eagle Nest Club House, in via del Barco 7 a Tivoli Terme, si terrà la presentazione di ROCKERS – THE PROUD FREAKS, opera dello scrittore Flow, che incontrerà personalmente gli ospiti per raccontare la genesi del libro, presentare il suo seguito e illustrare il progetto della serie televisiva ispirata all’universo narrativo dell’opera.

Non una semplice presentazione letteraria, ma un incontro nel quale la parola scritta si confronta con il linguaggio cinematografico e con una cultura, quella motociclistica, che da sempre esprime valori di appartenenza, amicizia, libertà e identità.

Il mondo del cinema incontra quello biker

La serata vedrà la partecipazione di Mirko Frezza, Tullio Sorrentino, Alessandro Bernardini, Sabrina Bertaccini, Diego Pagotto e Maurizio Agosti (Principe Maurice), insieme ad altri ospiti del mondo del cinema, della televisione e dello spettacolo.

Attraverso l’incontro con l’autore e gli artisti verranno approfonditi i temi che caratterizzano il racconto, dalle relazioni umane ai conflitti, dalle rivalità alla fratellanza, fino alla particolare dimensione sociale e culturale che ruota attorno al mondo delle due ruote.

Uno spazio significativo sarà dedicato al progetto di trasposizione televisiva dell’opera, con l’obiettivo di portare sullo schermo una storia capace di coniugare azione, emozioni e ambientazioni italiane.

Cultura, istituzioni e imprenditoria: un incontro per il territorio

L’iniziativa, organizzata presso The Eagle Nest Club House, si svolgerà con il patrocinio della Città di Tivoli e della Città di Guidonia Montecelio.

All’appuntamento saranno presenti anche rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale, in un contesto che vuole favorire il confronto tra cultura, creatività, iniziativa privata e valorizzazione territoriale.

La presenza di esponenti delle realtà produttive e imprenditoriali contribuirà ad ampliare il significato dell’incontro, evidenziando come i progetti culturali e audiovisivi possano rappresentare occasioni di promozione, collaborazione e sviluppo per il territorio.

L’evento intende inoltre offrire un contributo alla valorizzazione dell’area tiburtina e guidoniana, nel contesto del percorso culturale legato alla candidatura di Tivoli a Capitale Italiana della Cultura 2029. L’obiettivo è promuovere una visione della cultura aperta e inclusiva, capace di coinvolgere non soltanto il patrimonio storico e artistico, ma anche le nuove forme di comunicazione, le comunità associative, l’industria creativa e le passioni che uniscono generazioni differenti.

La serata prosegue con DJ Sandro Tommasi, special guest

Al termine della presentazione, spazio alla musica e all’intrattenimento con DJ Sandro Tommasi, protagonista storico della scena clubbing romana.

Attivo fin dai primi anni Ottanta, Tommasi ha costruito una lunga carriera artistica attraverso le consolle di numerosi locali italiani e internazionali, attraversando l’evoluzione della musica dance, dal Funky e dalla Disco Music fino alle sonorità House.

La sua presenza arricchirà la serata con un percorso musicale che unisce esperienza, ritmo e cultura del divertimento, accompagnando gli ospiti in un momento di convivialità, musica e socialità.

Un appuntamento tra passione e cultura Con questa iniziativa, The Eagle Nest conferma la volontà di promuovere occasioni di incontro che vadano oltre la dimensione strettamente motociclistica, creando connessioni tra letteratura, cinema, musica, istituzioni e imprenditoria.

Un modo diverso di raccontare il mondo biker, valorizzandone gli aspetti culturali e relazionali e trasformando una passione condivisa in un’opportunità di dialogo con il territorio.

INFORMAZIONI SULL’EVENTO ROCKERS – THE PROUD FREAKS

Incontro con l’autore Flow, presentazione del libro, del seguito e del progetto della serie televisiva dedicata.

Sabato 5 dicembre 2026 – Ore 21.00

The Eagle Nest Club House

Via del Barco 7 – Tivoli Terme (Roma)

Con la partecipazione di: Mirko Frezza, Tullio Sorrentino, Alessandro Bernardini, Sabrina Bertaccini, Diego Pagotto, Maurizio Agosti (Principe Maurice) e altri ospiti del mondo dello spettacolo, delle istituzioni e dell’imprenditoria.

Special Guest: DJ Sandro Tommasi

Con il patrocinio di: Città di Tivoli e Città di Guidonia Montecelio.

EVENTO PRIVATO – SOLO SU INVITO

Informazioni e prenotazioni: 348 358 7961 – 366 177 4703

THE EAGLE NEST – ROCK & BIKE