A Marcellina arriva Moovit, l’App utile per il trasporto locale

L’App disponibile sui vari store digitali

Dopo la realizzazione di una nuova tratta Marcellina-Guidonia è ora disponibile per i cittadini l’applicazione Moovit. La società – ha infatti mappato il territorio e le fermate per fornire i servizi destinati al pendolare.

Ad annunciare questo nuovo servizio è stata proprio Moovit in un comunicato congiunto. Questa partnership consente agli utenti di visualizzare direttamente nello smartphone tutte le informazioni per spostarsi e trovare le soluzioni migliori per raggiungere la propria destinazione.