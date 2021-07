Anche Rudy Zerbi sceglie il Nord Est per il relax

Dopo Vladimir Luxuria, anche Rudy Zerbi, celebre critico musicale, conduttore radiofonico e televisivo, ha scelto il Nord Est per un po’ di relax.

Questo posto è un piccolo angolo di Paradiso a meno di un’ora da Roma, un luogo talmente bello da sembrare il set di un film. Bicchiere mezzo vuoto: frequento Roma da dieci anni e non avevo mai sentito parlare del laghetto di San Benedetto. Penso che il nostro Paese sia pieno di esempi come questo, siti pazzeschi che non conosciamo e magari sono a pochi chilometri da noi.

Queste sono le parole nella didascalia del celebre conduttore. In conclusione alle parole che accompagnano la foto sul post di Instagram l’invito rivolto ai giovani a conoscere questi meravigliosi luoghi: è anche da queste piccole cose che ripartiremo.