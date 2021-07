Arrivano con l’auto e con tutta calma lasciano sacchi di spazzatura davanti al cassone per gli abiti usati.

Scene che sul territorio sono oramai all’ordine del giorno, soprattutto se lo “zozzone” di turno abita in affitto ed è senza contratto.

Scene che stavolta sono state immortalate dalle telecamere fornite da Asa Spa, la municipalizzata che a Tivoli gestisce il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

Così i Carabinieri Forestali di Guidonia e gli ispettori ambientali della Congeav hanno individuato e multato 4 persone, che sarebbero tutte residenti fuori Comune.

A incastrare gli “zozzoni” sono state le telecamere installate dagli ispettori Congeav in via Tommaso Neri a Tivoli Terme identificati e multati nei pressi della scuola, del parco arcobaleno e della chiesa di Santa Sinforosa.

Il primo trasgressore è stato ripreso domenica 27 giugno alle 7,51 del mattino: un uomo con un’auto bianca lascia un sacco celeste.

Lunedì 28 giugno alle 6,34 è la volta di un’auto nera, a scendere è il passeggero che abbandona un sacco bianco.

Nella stessa giornata di lunedì 28 giugno alle 10,33 arriva un’auto bianca che parcheggia in seconda fila, scende una donna che scarica un sacco bianco. E non è finita perché sempre lunedì 28 giugno alle 14,33 arriva un’auto grigia metalizzata, il conducente parcheggia in retromarcia e scende: è un un uomo in calzoncini corti e cappello a lanciare un sacco bianco su quello celeste, risale in auto e sfreccia via.

Tutti si sono ritrovati alla porta di casa i Carabinieri Forestali per notificargli i verbali.

