FONTE NUOVA – Premiati gli atleti più meritevoli

Nella giornata di Lunedì 12 luglio il Comune di Fonte Nuova ha aderito al Comitato Nazionale Italiano Fair Play, ed è stata nominata Città Fair Play, ma ribadisce concetti fondamentali come legalità, lealtà e correttezza, che sono alla base non solo dello sport, ma anche di ogni aspetto della società.

Per l’occasione sono stati premiati concittadini che si sono distinti con risultati importanti nello sport. La Squadra Sab Amatori Basket Fonte Nuova U15, Campioni Regionali, e il Campione Europeo di Tiro al Volo Giammarco Tuzi, sono stati premiati dal Sindaco Piero Presutti, dal consigliere Maurizio Guccini, dalla consigliera Silvia Fuggi e dal presidente della Commissione Cultura e Sport Pierluca Evangelista.

Ha presentato e promosso l’evento il delegato al controllo del territorio Antonio Lotierzo.

