MENTANA – Certificati in tabaccheria

Certificati anagrafici in tabaccheria. Lo scorso 8 luglio la giunta Benedetti ha approvato un atto di indirizzo per la promozione e realizzazione del servizio di estrazione e stampa dei certificati anagrafici presso gli esercizi associati alla Federazione italiana tabaccai.

Un primo passo dunque per arrivare ad alleggerire gli uffici comunali e snellire la procedura per poter ottenere i certificati. Ora viene demandato al Responsabile del Servizio il compito di portare avanti tutti gli atti conseguenti per poter realizzare il progetto.

