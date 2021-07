Sacrofano. Nuova vasca da 8.000 litri per gli elicotteri

La protezione civile di Sacrofano ha avuto in “dotazione” una grande vasca fornita dall’Ente Parco di Veio, per l’antincendio boschivo dalla capacità di 8.000 litri, per permettere l’approvvigionamento d’acqua agli elicotteri. Nel caso di incendio boschivo la presenza del vascone, che sarà alimentato di continuo assicurerà una riduzione dei tempi di rotazione degli elicotteri rendendo più efficiente l’intervento di spegnimento.

La grande vasca è stata “accolta” da Fabio Neri, responsabile della vigilanza del Parco di Veio, con Ugo Serata, responsabile della protezione civile di Sacrofano dopo il posizionamento del vascone da ottomila litri.