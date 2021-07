FONTE NUOVA – Incendio vicino alla scuola di via IV novembre

Incendio stasera nel terreno a fianco alla scuola Materna comunale di via IV novembre a Tor Lupara. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e la locale associazione di Protezione civile che si stanno adoperando per le operazioni di spegnimento. Le fiamme sono arrivate a pochi metri dall’edificio, ma anche dalle vicine abitazioni, per la preoccupazione dei residenti.

+++Aggiornamento+++

Intorno alle ore 23 le fiamme sono state domate.