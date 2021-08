Sole e scacchi in piazza Garibaldi

Fine settimana a piazza Garibaldi. Si ritrovano amici e semplici appassionati di scacchi del centro storico mentanese per condividere spunti di socialità ma soprattutto il piacere del gioco dell’intelletto. Ed è così che la piazza diventa un certame scacchistico.

L’estate libera da competizioni programmate: non si fa un torneo. Non conta il vincitore e il vinto bensì la voglia di confrontarsi con torri, cavalli, alfieri e regine. L’idea e la realizzazione è dell’associazione scacchistica mentanese. Non poteva essere diversamente. Grande promotore, altrettanto ovvio, è l’avvocato Gherardo Gismondi. “Ci vediamo ogni sabato pomeriggio e domenica mattina per giocare e proseguire con l’attività del circolo in assenza di una sede dove vederci”.

E in una Mentana che si avvia ad altro confronto, quello amministrativo elettorale, il misurarsi col puro gioco della ragione può essere un buon avvio di apertura … Di campagna elettorale come di avvio del gioco.