Inaugurata la biblioteca Don Remo Piccolomini

Nel pomeriggio di sabato 7 agosto è stata inaugurata,all’interno dello stabile che ospiterà il Labter di Montorio Romano, la biblioteca intitolata a Padre Remo Piccolomini, insigne studioso agostiniano sensibile alla necessità dell’impegno nella formazione dei giovani. Il Presidente del Parco Barbara Vetturini, ricordando durante il suo intervento il proprio interesse e impegno verso la struttura di Montorio come primo atto all’inizio del suo mandato, afferma: “Dopo diversi anni di chiusura questa è la prima sezione dello stabile ad essere inaugurata con una specifica attività: quella bibliotecaria. A breve (probabilmente ad ottobre) seguirà l’avvio del funzionamento del LABTER di Montoriodedicato, in linea con la vocazione di questa biblioteca, all’educazione ambientale dei giovani. L’intera operazione è stata resa possibile grazie alla proficua collaborazione tra l’Ente Parco e il Comune di Montorio con il sostegno economico della Regione Lazio. Con il prossimo avvio del funzionamento del LABTER si verrà a creare un importante spazio di lavoro completo atto a favorire la promozione e la conoscenza del Parco nonché un vero e proprio laboratorio per la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale dell’intera area. Di tale percorso questa biblioteca costituisce un inizio fondamentale.”

