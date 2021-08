Escalation di fuoco per caldo e piromani

Nelle ultime dodici ore gli incendi boschivi hanno provocato 626 interventi dei Vigili del Fuoco, 105 sono in Sicilia e 120 in Calabria. Oltre a creare pesanti danni al territorio gli incendi che stanno distruggendo il nostro Paese provocano vittime. In Calabria un settantottenne è stato trovato semicarbonizzato nella notte ad Acquaro, in provincia di Vibo Valentia. Per questa regione del profondo sud è la quinta vittima dei roghi che continuano ad imperversare sul territorio. Gli incendi, secondo una recente stima della Coldiretti sono aumenti del 256 per cento, l’ammontare dei danni ha ormai raggiunto la cifra record di un miliardo di euro e sei roghi su dieci sono di origine dolosa.

Condividi l'articolo: