Estate agli sgoccioli? Da oggi assalti temporaleschi, venti freschi e calo termico

Siete ancora in vacanza? Come saranno le temperature durante questa settimana? Secondo gli esperti de Il Meteo.it da oggi lunedì 23 agosto, sono previsti temporali sparsi dal Nordest e dalla Lombardia verso le regioni adriatiche e l’Umbria, poi localmente su Lazio e Toscana e infine pure al Sud, come in Puglia e sugli Appennini. Calo termico, ingresso di venti di Bora e Maestrale. WEEKEND 28-29 agosto: possibile impulso instabile.

Condividi l'articolo: