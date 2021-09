Le bombe di Hitler su Londra

E’ il sette settembre 1940 quando a Londra iniziano a piovere le bombe del Terzo Reich. I tedeschi cercano la supremazia aerea per poter passare alla fase successiva: lo sbarco. Adolf Hitler chiede al suo comandate Herman Goring capo dell’aviazione tedesca cinque giorni di assoluto dominio areo e la capitale inizia ad essere bombardata ogni sera per quasi due mesi con le grosse città industriali di Liverpool, Birmingham, Sheffield e Coventry. All’epoca la popolazione di Coventry era stimata tra i 190.000 e i 250.000 abitanti ed era uno dei maggiori centri industriali nel Regno Unito. Le sue industrie siderurgiche, la produzione in larga scala di munizioni e il suo ruolo nell’industria aeronautica e ingegneristica la trasformano in un obiettivo imprescindibile. Nel corso della Battaglia d’Inghilterra, Coventry viene colpita duramente, ma a novembre la violenza tedesca diminuisce e il sogno del capo del nazismo di marciare su Londra come avvenuto a Parigi diviene irrealizzabile.

