Capena. Farmaci scaduti sulla strada

Sacchetti di farmaci scaduti, depositati nei pressi degli appositi contenitori anche quando questi ultimi sono vuoti, rappresentano lo scenario che caratterizza la via Provinciale. Alcuni cittadini, hanno segnalato questo pericolo con l’invito rivolto a “qualcuno” ad effettuare il corretto conferimento. E’ necessario lo ribadiamo sempre eseguire azioni responsabili al fine di rispettare gli altri cittadini, la città e anche l’ambiente. Si tratta di semplici norme che non richiedono particolare impegno, ma che devono essere attuate con i fatti e non con le parole.

FGI