Nazzano – Morta la maestra Brunilde Pace

Nella tarda mattinata di oggi, si sono concluse le lunghe operazioni di ricerca della maestra Brunilde Pace, da ieri scomparsa dopo il ritrovamento della sua autovettura nei pressi dell’approdo sul Fiume Tevere, nel comune di Nazzano. La maestra – 74enne – aveva fatto perdere le sue tracce da poco più di un giorno, ed era sparita a bordo di una Ford Ka nera.

Al ritrovamento hanno preso parte i Carabinieri di Torrita Tiberina e il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco e i volontari della protezione Civile della Valle del Tevere – da cui si apprende la notizia – . I peggiori timori sono stati confermati, purtroppo questa mattina proprio due dei volontari hanno rinvenuto il corpo della povera donna riverso nel fiume nei pressi della foce del Farfa.

I volontari, una volta rinvenuto il corpo della donna, hanno immediatamente avvisato tutto il personale impegnato per le ricerche, Carabinieri e Vigili del Fuoco.

L’Amministrazione comunale si stringe al dolore della famiglia Pace-Caserio per la perdita della cara Brunilde, per tutti la maestra Brunilde. La cara Brunilde ha accompagnato nel percorso scolastico tanti alunni e diverse generazioni con devozione e amore per l’insegnamento . Il nostro pensiero va a lei e alla famiglia.