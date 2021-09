FONTE NUOVA – Vende coca e hashish, pusher in manette

La sua presenza fissa davanti al bar non è passata inosservata ed è bastato fermarlo per beccarlo in flagranza di reato. Così ieri pomeriggio, martedì 28 settembre, la Guardia di Finanza del Gruppo di Guidonia Montecelio ha arrestato un italiano 27enne incensurato di Tor Lupara di Fonte Nuova per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti essendo stato trovato in possesso di mezz’etto di droga tra cocaina e hashish.

Il blitz è scattato verso le 19 a Tor Lupara nell’ambito di un’attività di controllo del territorio in borghese disposto dal Tenente Colonnello Giuseppe Bifero, comandante del Gruppo, e dal Tenente Lorenzo Bernardi che coordina il Nucleo operativo delle Fiamme gialle tiburtine. Il sospettato è stato fermato davanti ad un locale e all’alt dei militari ha consegnato spontaneamente lo stupefacente che nascondeva nelle tasche: sei dosi di hashish per un peso complessivo di 15 grammi e altre tre dosi di cocaina per un peso di 1,70 grammi.

A quel punto gli investigatori hanno proceduto alla perquisizione domiciliare e all’interno della sua abitazione sono state rinvenute altre 15 dosi di polvere bianca per un peso di 8,29 grammi e di otto dosi di “fumo” per 23,59 grammi, oltre ad un bilancino di precisione.

Il 27enne è ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.