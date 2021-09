Tivoli. Lo strano messaggio di via Colsereno

Ormai disponiamo di una serie infinita di mezzi utili per comunicare e sembrano davvero lontani anni luce i tempi in cui si utilizzavano le cartoline oppure i telefoni a gettoni. Nonostante lo straordinario progresso che ha travolto il modo di informare c’è ancora chi ricorre alle vecchie maniere, lanciando una comunicazione insolita a pochi passi dall’ospedale tiburtino in direzione di via Colsereno. “Siete incivili. I cani non hanno colpe”. E’ il messaggio collocato da un cittadino e riguarda i nostri amici a quattro zampe, che come le persone devono rispondere al richiamo della natura. Siamo in sintonia con l’autore del messaggio e confidiamo che il numero di tiburtini civili, sono la maggioranza, possa assorbire i pochi incivili.

