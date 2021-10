Tivoli, per l’Olivieri una “scuola leggera” a Villa Adriana

La Città Metropolitana di Roma sta valutando la possibilità di acquistare un terreno sulla via Tiburtina, a Villa Adriana per realizzare in tempi rapidi un complesso di strutture di edilizia scolastica leggera che ospiterà le aule scolastiche, i laboratori e gli uffici amministrativi dell’istituto Olivieri chiuso per inagibiltà. Lo ha reso noto oggi con una nota il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti. Il sindaco, informa la stessa nota, ha invitato l’ente metropolitano, a cui spetta la gestione della scuola, a effettuare celermente gli interventi di rafforzamento e di adeguamento statico e sismico dell’edificio, per consentire la ripresa dell’attività didattica in presenza nell’istituto.

