Calcio, il Sant’Angelo Romano assume una Mental Coach per aiutare i propri ragazzi

Il Sant’Angelo Romano si affida a un mental coach, una figura non nuova nel panorama sportivo, ma sicuramente una scelta all’avanguardia per un club dilettantistico che milita nel campionato di Eccellenza. A partire da lunedì 11 ottobre, quando avverrà la presentazione ai tesserati alle 17.30, Alessandra Stella Zanetti entrerà a far parte dell’organico della società. La sua figura dovrà essere un supporto alla crescita non solo sportiva dei ragazzi. “Sono esperta nel superamento dei blocchi emotivi che ci impediscono di ottenere ciò che realmente desideriamo. L’obiettivo del mio lavoro è quello di usare il nostro cervello affinché diventi in nostro più potente alleato”. Le sue prime parole. Dopo più di un anno di stop sarà un’alleata importante per far sì che ogni ragazzo torni a credere nelle proprie potenzialità e nei propri mezzi.

di Valerio De Benedetti