La Volley Team Monterotondo si presenta. Il Sindaco Varone: “Eccellenza della città”

La Volley Team Monterotondo si presenta alla sua città. Quest’oggi il 9 ottobre sarà una giornata interamente dedicata ai colori granata. La mattina, dalle ore 11.00, la squadra che milita nel campionato di Serie B – la massima categoria negli sport di squadra a Monterotondo – e lo staff dirigenziale guidato dal presidente Bianchini, dal direttore generale Ebano, dal direttore sportivo Carloni e dal direttore tecnico Storno saranno ricevuti in Sala Consiliare dal Sindaco Riccardo Varone, per un incontro istituzionale attesissimo a pochi giorni dal via della stagione 2021-22.

La giornata-evento proseguirà con un tour del centro storico, con gli atleti della prima squadra che coinvolgeranno passanti, tifosi e appassionati, scattando delle foto nei luoghi simbolo di Monterotondo e facendo volare in aria i palloni nelle piazze per giocare con i bambini. Nel pomeriggio la squadra si farà invece conoscere al suo pubblico, direttamente al palazzetto dello sport di via Monviso nell’amichevole di lusso contro Invicta Grosseto, la formazione che nella passata stagione Monterotondo ha affrontato (vincendo gara 1 e perdendo gara 2) nei playoff per la Serie A. L’appuntamento per tutti i fan è alle ore 16.00 per la presentazione del roster, dello staff tecnico e degli sponsor. La sfida con i toscani comincerà alle ore 17.00.

“E’ un piacere e un onore ricevere nella sede istituzionale gli atleti e i dirigenti della Volley Team – dichiara il sindaco Riccardo Varone – autentica eccellenza dello sport eretino e orgoglio cittadino. Nel confermare la vicinanza e il supporto dell’Amministrazione comunale, rivolgo i più sentiti auguri per una stagione agonistica piena di vittorie e soddisfazioni, certo comunque che i ragazzi e lo staff tecnico e dirigenziale sapranno rappresentare con onore il nome e il colori di Monterotondo in ogni occasione”.