Maker Faire Rome – The European edition, in presenza e online

Se volete sapere tutto, ma proprio tutto, di innovazione, tecnologia e creatività, fate ancora in tempo a partecipare a “Maker Faire Rome – The European edition”, l’evento spettacolo che quest’anno si svolge in presenza negli spazi del Gazometro Ostiense a Roma e che termina il 10 ottobre, con le decine di progetti da scoprire. L’area del Gazometro è perfetta anch’essa per dare vita a quella che sarà l’innovazione del futuro: occupa una superficie di oltre 12 ettari dove Eni, principale partner della manifestazione, sta procedendo al costante recupero delle aree industriali e alle opere di bonifica. Proprio nello stesso luogo dove la Roma industriale aveva avviato nei primi del Novecento l’estrazione del gas dal carbone per dare energia all’industria e alla città: qui nasceranno progetti di innovazione tecnologica che contribuiranno agli obiettivi dell’Agenda 2030.

L’evento si potrà seguire anche on line grazie a una piattaforma digitale dedicata (per info: makerfairerome.eu/it).